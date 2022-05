Fußball-Bezirksliga Nord

19:20 Uhr

Vor dem Derby wird bei den Kickern des TSV Wertingen gerechnet

Plus Vor dem Derby am Mittwoch wird gerechnet: Wie viele Punkte benötigt der TSV Wertingen noch für den Klassenerhalt? Die Zusamstädter sind zu Gast in Meitingen.

Von Michael Thiel

Der TSV Meitingen hat am vergangenen Wochenende in der Fußball-Bezirksliga Nord das geschafft, was der Lokalrivale aus Wertingen auch noch gerne schaffen würde: Die Mannschaft um Spielertrainer Denis Buja hat durch den 5:0 Sieg gegen Altenmünster den vorzeitigen Klassenerhalt eingetütet. Vor dem Duell an diesem Mittwoch gegen Wertingen (18.30 Uhr) können die Gastgeber so richtig durchatmen.

