Defensivstarke Gäste im Wertinger Freitagabendspiel

Fußball-Bezirksliga Nord: Der TSV Wertingen muss gegen Wörnitzstein seine Chancenverwertung verbessern.

Zur ungewöhnlichen Anstoßzeit am Freitagabend um 19 Uhr empfängt der TSV Wertingen den SV Wörnitzstein-Berg in der Fußball-Bezirksliga Nord. Nach einem zufriedenstellenden Saisonstart hatte es für die Zusamstädter zuletzt eine bittere Niederlage in Maihingen gesetzt. Vor heimischer Kulisse soll wieder gepunktet werden.

„Natürlich waren wir sehr enttäuscht. Allerdings haben wir das am Montag besprochen und abgehakt. Vielleicht machen wir diesmal die ersten beiden Chancen rein – und dann ist so etwas schnell vergessen“, hofft TSV-Trainer Daniel Schneider. Die Wertinger waren im Ries die spielbestimmende Mannschaft, es haperte einzig und allein an der Chancenverwertung.

Leicht wird die Aufgabe gegen Wörnitzstein aber nicht. Die Gäste stellen zusammen mit dem FC Horgau aktuell die beste Defensive der Liga. In den ersten vier Saisonspielen kassierten die Wörnitzsteiner nur zwei Gegentore. Auch in der vergangenen Saison war die Defensive bereits das Prunkstück des SVW, der sich im Sommer mit Dominik Bobinger einen weiteren Defensivspezialist mit Regionalligaerfahrung als spielenden Co-Trainer ans Land gezogen hat. Umso wichtiger wird es für den TSV Wertingen dieses Mal sein, die schön herausgespielten Chancen auch eiskalt zu verwerten.

Wertinger Trainer kennt die Kollegen

Schneider: „Ich habe mit beiden Trainern zusammengespielt. Wörnitzstein hatte letzte Saison schon eine starke Defensive und hat mit „Bobbe“ noch mal eine große Verstärkung hinzubekommen.“ Allerdings müsse man auch ihre Offensive um Marks, Musaeus und Bschor größte Aufmerksamkeit zukommen lassen. „Wie das Spiel im März gezeigt hat, wird das äußerst schwierig“, spricht Schneider die Wertinger 0:2-Niederlage in der Rückrunde der vergangenen Saison an.

Im Vergleich zur Vorwoche wird dem 35-jährigen Coach mit Florian „Hightower“ Heiß (Urlaub) am Freitagabend eine wichtige Stütze in der Innenverteidigung fehlen. Auch Florian Eising mischt nicht mit – er weilt im Urlaub.

Es fehlen: McIntosh, Heiß, M. Knöpfle, Wiedemann, J. Riesinger, Eising (alle Urlaub), Rasic, Schwarzfischer, Fackler (alle verletzt)