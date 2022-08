Die FCG-Fohlen beißen sich vorne fest

Fußball-Bezirksliga Nord: Dank 2:0 gegen Meitingen bleibt Gundelfinger U 23 in der Spitze.

Von Beginn an hielt die U 23 des FC Gundelfingen im heimischen Schwabenstadion das Heft in der Hand und gewann die Partie der Fußball-Bezirksliga Nord gegen den TSV Meitingen dann auch 2:0.

Nach einer schönen Kombination im Mittelfeld über drei Stationen wurde Elias Miller gefoult und Laurin Völlmerk verwandelte den fälligen Elfmeter sicher (8.). Gegen Mitte der ersten Hälfte war es wiederum Völlmerk, der für Gefahr vor dem TSV-Tor sorgte, doch sein Abschluss aus 16 Metern verfehlte das Ziel knapp. Kurz darauf wurden die Gärtnerstädter dann aber wieder für ihr Engagement belohnt: Elias Miller schickte Luca Nelkner, der seinem Gegenspieler entwich und frei vor TSV-Keeper Schmitt einschob (28.).

Nun kamen aber auch die Meitinger zu einzelnen Aktionen, ein Schlenzer in Richtung langes Eck von Martin Winkler war aber kein Problem für FCG-Schlussmann Fabian Karg.

Gundelfingen zur Pause verdient vorne

Die Pausenführung aus Gundelfinger Sicht ging in Ordnung. Nach dem Wechsel agierten die Gäste offensiver, jedoch blieben zwingende Chancen aus. Auf der anderen Seite war es Leimer, der zwar nach Völlmerks Hereingabe vor TW Schmitt am Ball ist, der Keeper verkürzte aber den Winkel geschickt.

Die Heimelf ließ nun den Ball in den eigenen Reihen laufen. Kurz vor Ende der Partie war es dann noch Raphael Neher, der aus knapper Distanz die Führung hätte ausbauen können. „Insgesamt waren wir über die gesamten 90 Minuten griffiger und in den entscheidenden Aktionen cleverer. Ich freue mich, dass meine Mannschaft die gemachten Vorgaben heute gut umgesetzt hat“, so FCG-Coach Peter Stegner nach dem Abpfiff.

FC Gundelfingen U 23: Karg; Danzer, Decker, Schön, Werner (79. Marcel Brugger), Leimer, Braun (68. Veh), Urban, Miller (71. Neher), Nelkner (85. Ja. Schneider), Völlmerk (62. Rembold) TSV Meitingen: Schmitt; Riemensperger (79. Kaiser), Mahler, Deppner, Kewitz, Duvnjak, Hummel (67. Erhard), Heider, Winkler, Buja, Meir Tore: 1:0 Völlmerk (8./FE), 2:0 Nelkner (28.) SR: Heimrich (Bergrheinfeld) Zuschauer: 95