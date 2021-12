Ein kurzes Trainer-Dasein in Wortelstetten

Plus Fußball: Nach nur fünf Monaten gehen Reinhard Badke und der Kreisklassist Wortelstetten getrennte Wege.

Über die Gründe des überraschenden Trainerwechsels beim Fußball-Kreisklassisten SV Wortelstetten halten sich die Verantwortlichen sehr bedeckt. Wie berichtet, trennten sich der Verein und Reinhard Badke nach nur fünf Monaten gemeinsamer Zusammenarbeit. Die Entscheidung, den Trainer auszuwechseln, fiel nach Aussage des Vorsitzenden Stefan Kratzer bereits Ende November, wenige Tage nach dem 0:0 im letzten Spiel vor der Winterpause gegen den SSV Steinheim. Ein Gremium der Fußballabteilung um den Sportlichen Leiter Stephan Wolf sei mehrheitlich zu der Erkenntnis gekommen, es künftig mit einem neuen Übungsleiter zu versuchen.