Ex-Unterthürheimer nicht mehr Trainer in Offingen

Fußball-Kreisligist TSV Offingen hat zu Beginn dieser Woche seinen Trainer Fabian Knötzinger freigestellt. Nach acht Niederlagen in Folge habe ihn diese Entscheidung der Vereinsverantwortlichen nicht überrascht. Knötzinger: „So ist halt das Geschäft“, weiß der 40-Jährige, dass bei Misserfolg gewisse Mechanismen greifen und eine Eigendynamik zu solchen Szenarien führt. „Ich hätte gerne weitergemacht. In Offingen hat alles gepasst – bis auf die Ergebnisse“, lässt Knötzinger seine kurze Zeit am Mindelbogen Revue passieren.

Verletzungspech und ein dünner Spielerkader

Der aus Unterthürheim stammende und in Wertingen wohnende Übungsleiter kam im vergangenen Sommer als Nachfolger von Spielertrainer Julian Riederle zum TSV Offingen. Verletzungspech und ein dünner Kader seien die Hauptgründe gewesen, weshalb die Mannschaft bislang nur vier Punkte in einer Liga geholt habe, die absolut „cool“ sei und wo es Spaß gemachte habe, ein Teil davon zu sein. Vor seiner Tätigkeit in Offingen war Knötzinger spielender Coach bei seinem Heimatverein TSV Unterthürheim, beim SC Tapfheim und bei der zweiten Mannschaft des TSV Wertingen. Als Spieler war er zudem in der Rückrunde der vergangenen Saison beim BC Schretzheim aktiv.

Zweite Trainerentlassung in der Liga nach Wechsel bei SSV Dillingen

Vorerst übernehmen beim TSV Offingen Torwarttrainer Patrick Wild und der derzeit verletzte Mittelfeldmann Florian Eberle gemeinsam das Traineramt. Knötzingers Freistellung ist bereits die zweite eines Trainers in der Kreisliga West in dieser Saison. Vor wenigen Wochen hatte sich die SSV Dillingen von Thomas Holzapfel wegen ausbleibender Erfolge getrennt. Michael Hildmann wurde sein Nachfolger. (her)