FC Gundelfingen: Ein Doppelpack für die Bank

Plus Der FC Gundelfingen klärt die Trainerfrage für die kommende Saison. Mit dem neuen Chefcoach Thomas Rudolph und Simon Schröttle kommt ein ehrgeiziges Duo an die Donau.

Der FC Gundelfingen setzt in der Saison 2024/25 auf eine neue sportliche Führung. Der 35-jährige Thomas Rudolph wird als Cheftrainer am Spielfeldrand stehen, während der 31-jährige Simon Schröttle – wie schon bei seiner aktuellen Station, dem Fußball-Landesligisten FC Ehekirchen – unterstützend auf dem Platz aktiv sein wird.

„Die Trainersuche ist ja nicht einfach“, räumt Stefan Kerle, der Sportliche Leiter des Bayernligisten, ein. Entsprechende Erfahrungen hat er in der jüngeren Vergangenheit reichlich gesammelt, allein in der laufenden Runde war das vier Mal der Fall. Umso erleichterter ist der 44-Jährige, dass er zusammen mit Kaderplaner Rudi Schiller diese Baustelle geschlossen hat. Mit der Hoffnung, dass nun wieder etwas Kontinuität auf der Trainerbank einkehrt.