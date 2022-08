Heiße Schlussphase in Wertingen

Fußball-BezirksligaNord: Florian Heiß undDaniel Schneider drehen Wertinger Spiel.

Last-Minute-Wahnsinn in Wertingen: Der TSV dreht in der Nachspielzeit noch sein Bezirksliga-Spiel gegen den SC Bubesheim und holt somit den ersten Heimsieg dieser Fußball-Saison. Ausgerechnet Trainer Daniel Schneider traf in der Nachspielzeit zum 2:1.

Wertingen scheitert zunächst im Abschluss

Der Gast hatte in der ersten Halbzeit die besseren Chancen, im zweiten Durchgang dominierten die Zusamstädter, scheiterten oftmals an SCB-Keeper Zeiser. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase ging Bubesheim in der 18. Minute in Führung: Torjäger Hakan Polat setzte sich gut durch – 0:1. Im Verlauf kam der Gast zu weiteren guten Torchancen, doch Tanay Demir und Polat scheiterten am Aluminium. Die einzig gute Wertinger Chance im ersten Durchgang hatte Florian Heiß. Er köpfte eine Ecke freistehend knapp über das Tor.

Nach der Pause wendete sich das Blatt. Wertingen hatte deutlich mehr Ballbesitz, dominierte das Spiel. Bubesheim konzentrierte sich nur noch auf die Defensive. Zeiser wehrte zweimal gegen Gerold und Hassan stark ab. In der 83. Minute erzielte der eingewechselte Trainer Daniel Schneider das vermeintliche 1:1, doch der Kopfballtreffer wurde zurückgenommen. Angeblich stand Schneider im Abseits.

Der TSV Wertingen belohnt sich

Wertingen steckte nicht auf und drückte. In der 91. Minute wurde der TSV das erste Mal belohnt. Eine Freistoß-Flanke von Gerold gelangte über Umwege zu Florian Heiß – und der traf aus der Drehung zum 1:1 (90.+1). Wertingen zeigte sich damit aber nicht zufrieden und wollte den Siegtreffer. Minute sechs der Nachspielzeit: Der neue Wertinger Trainer kommt im Strafraum an den Ball und spitzelt das Spielgerät an Zeiser vorbei ins lange Eck zum umjubelten Lucky Punch. Dies war gleichzeitig der Schlusspunkt einer spannenden Partie.

TSV Wertingen: Scherl; Fischer (46. Mayr), Langenmair (78. Schneider), Heiß, Schiermoch, Beham, Gerold, Gebauer, Kotter, Hassan (64. Prestel), Geanta Tore: 0:1 Polat (18.), 1:1 Heiß (90.+1.), 2:1 Schneider (90.+6.) Schiedsrichter: Ralph Krämling (SpVgg Bärenkeller) Zuschauer: 180