Kein echter Schongang beim FC Gundelfingen

Fußball-Bayernliga Süd: Gundelfingen kann beim 2:3 gegen den TSV Landsberg weniger rotieren als geplant. In der Relegation wartet Dachau 65.

Die 2:3 (1:1)-Heimniederlage gegen den TSV Landsberg war schnell abgehakt. Obwohl, und das gab Spielertrainer Stefan Heger durchaus zu, er mit der letzten Aktion nur allzu gerne noch den Ausgleich erzielt hätte. Mit dem positiven Nebeneffekt, dass die Bayernliga-Fußballer des FC Gundelfingen dann noch ein klein wenig mehr Selbstvertrauen für die anstehenden Relegationsspiele um den Klassenerhalt gesammelt hätten. Die starten am Mittwoch (18.30 Uhr) mit einem Gundelfinger Heimspiel gegen den TSV Dachau 1865, das Rückspiel bei den Oberbayern steigt dann drei Tage später am Samstag (16 Uhr). Der Gewinner dieses Duelles trifft anschließend auf den Sieger des zeitgleich stattfindenden Vergleichs zwischen dem FC Kempten und Türkspor Augsburg.

Gegen Landsberg hätte Heger gerne noch mehr rotieren lassen, doch die Personalsituation ließ das nicht zu. So berief er mit Jannik Müller, Michel Riedinger und Keeper Elias Thurn sogar drei A-Junioren in den Kader, zwei davon sollten wichtige Rollen spielen.

Gundelfingen hält dagegen

Nachdem Achim Speiser einen Landsberger Konter zum 0:1 (5.) abgeschlossen hatte, roch es nach einer klaren Angelegenheit für die Lechstädter. Doch ganz so leicht wollten sich die Grün-Weißen nicht abschlachten lassen. Im Gegenteil, nach einer missglückten Abwehraktion von TSV-Verteidiger Nikola Aracic glich Laurin Völlmerk sogar zum 1:1 aus.

Völlmerk blieb zur Pause draußen, auch der Stürmer sollte geschont werden. Landsberg verlagerte das Spielgeschehen nun mehr und mehr in die FCG-Hälfte. Ohne allerdings richtig zwingend zu werden. Einzig beim Freistoß von Alessandro di Rosa lag ein Treffer in der Luft, doch den verhinderte Keeper Dominik Hozlinger mit einer Glanzparade (59.).

Während die Landsberger anschließend mit reichlich Qualität von der Bank nachlegte, etwa durch die Einwechslung von Torschützenkönig Nico Karger, schlug beim FCG die Zeit des Nachwuchses. Und wie, denn Jannik Müller traf nach der Vorarbeit von Kapitän David Anzenhofer gleich bei seinem Debüt zum 2:1 (76.).

Elfmeter gegen den FC Gundelfingen

Allzu lange konnte er sich darüber nicht freuen, Achim Speiser glich mit einem Schuss in den Winkel sechs Minuten später aus – und dann rückte der zweite Juniorenkicker Riedinger in den Brennpunkt. Landsbergs Daniel Leugner war eigentlich auf dem Weg raus aus dem Strafraum und fiel nach dem Kontakt mit Riedinger. „Clever gemacht“, urteilte Anzenhofer, „denn Leugner will nur den Kontakt.“ Den fälligen Strafstoß verwandelte Karger zum Siegtor (85.).

FC Gundelfingen: Hozlinger – Grötzinger (83. Schröder), Anzenhofer, Mijatovic, Böck (77. Riedinger) – Hafner (69. Müller), Neziri, Heger, Seibold, N. Fink – Völlmerk (46. Schneider)

TSV Landsberg: Rasic – Stubhan, Holdenrieder (62. Hutterer), Aracic, di Rosa – Reich (62. Karger), Vetter, Bolte (62. Benede) – Helmbrecht (62. Leugner), Speiser, Negic (39. Spennesberger)

Schiedsrichter: Geuß (SV Sylbach) Tore: 0:1 Speiser (5.), 1:1 Völlmerk (32.), 2:1 Müller (76.), 2:2 Speiser (82.), 2:3 Karger (85./Foulelfmeter) Gelbe Karte: – / di Rosa Zuschauer: 175