TSV Wertingen hat das Siegen nicht verlernt

Der TSV Wertingen hat im letzten Heimspiel des Jahres überrascht und endlich mal wieder drei Punkte für den Abstiegskampf in der Landesliga eingesammelt. Dabei sah es am Anfang überhaupt nicht danach aus, dass die Partie auf die Seite der Wertinger Kippen könnte. Nach 20 Sekunden waren die Gäste aus Oberweikertshofen in Führung gegangen. Doch in der zweiten Halbzeit kämpften sich die Zusamstädter in die Partie und drehten diese verdient.

