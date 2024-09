Ein anderer Torwart im Wertinger Kasten

Neunmal in Folge stand beim TSV Wertingen Sandro Scherl im Tor des Landesligisten. Der 23-Jährige fehlte bis zum vergangenen Spieltag keine einzige Minute. Beim Auswärtsspiel in Kaufering musste Scherl aber auf der Ersatzbank Platz nehmen. Für ihn stand erstmals Neuzugang Simon Reithmeir zwischen den Pfosten. „Simon hat sich durch seine Trainingsleistung die Aufstellung erarbeitet und durfte deswegen von Anfang an ran“, erklärt TSV-Sportdirektor Roman Artes das Wechselspiel. Beim Führungstreffer der Gastgeber traf Reithmeir freilich eine gewisse Mitschuld, als er nicht schnell genug aus seinem Kasten kam und mit einem Heber überlistet wurde. Seinen kleinen Fehler machte er aber danach mehrmals wett, und auch deshalb entführten die Zusamtaler mit einem 1:1 einen verdienten Punkt.

Es war der insgesamt zehnte Zähler im zehnten Landesliga-Spiel, was einen Punkteschnitt von 1,0 pro Begegnung ausmacht. Für Roman Artes ist dies nicht so wichtig. „Für uns ist nicht der Punkteschnitt entscheidend, sondern dass wir die wichtigen Spiele gegen direkte Konkurrenten gewinnen und in der Liga bleiben“, so seine Marschrichtung. Mit dem FC Memmingen II kommt am Sonntag nun so ein Gegner, gegen den nach Möglichkeit der dritte Saisonsieg herausspringen soll.

Seit drei Spieltagen ist beim Bezirksligisten TSV Meitingen das Trainer Duo Christoph Brückner/Denis Buja nicht mehr im Amt. Seitdem läuft es für die Lechtaler ordentlich. Insgesamt sieben Punkte fuhr die Mannschaft in den Spielen gegen den VfL Ecknach (2:0), beim TSV Nördlingen II (2:2) und zuletzt gegen den FC Horgau (2:0) ein. „Mit den Interimslösungen ist es nicht schlecht gelaufen“, lacht Abteilungsleiter Torsten Vrazic, der beim Sieg gegen Horgau gemeinsam mit Martin Winkler die Mannschaft eingestellt und gecoacht hat. Wann es in Meitingen einen neuen Trainer gibt, kann Vrazic selbst nicht genau einschätzen: „Es laufen gerade viele Gespräche, der Zeitpunkt ist aber nicht der günstigste, um den richtigen Mann zu finden“, so der TSV-Spartenchef und fährt fort: „Wir werden uns die Zeit geben, die wir brauchen“.

Zeit gibt der SC Altenmünster seiner jungen Mannschaft, um sich in der Kreisliga West Woche für Woche weiter zu entwickeln. Beim 3:3 gegen Titelanwärter SpVgg Wiesenbach holte die Truppe von Trainer Johannes Walter einen 0:2- und 2:3-Rückstand auf. Und das ohne Kapitän Patrick Pecher, der beruflich auf einer Messe weilte. „Mit dem Punkt können wir gut leben“, meinte SCA-Vorsitzender Fabian Herdin nach den spannenden 90 Minuten.

Eigentlich hätte das Spitzenspiel in der Kreisklasse West II zwischen dem SSV Neumünster und dem SV Villenbach am Freitagabend ausgetragen werden sollen. Doch dann wurde es kurzfristig abgeblasen, weil Neumünster bereits am Donnerstag gegen den TSV Wasserburg (2:0) im Einsatz war und dadurch die Tabellenführung erklimmen konnte. Beim SV Villenbach war man über die Verlegung auf den 31. Oktober nicht unglücklich: „Wir haben die Zeit genutzt, um uns zu erholen und allen verletzten und angeschlagenen Spielern eine Pause zu ermöglichen“, so SVV-Trainer Maximilian Strobel.

Die Tabellenführung in der Kreisklasse Nord II hat der TSV Binswangen durch ein 3:3 im Nachbarschaftsduell mit dem TSV Wertingen II abgeben müssen. „Leider konnten wir aus unseren klaren Chancen keine drei Punkte holen“, lamentierte Binswangen-Coach Karl-Heinz Eutinger nach der Partie. Gegenüber dem Spiel in der Vorwoche in Eggelstetten war der TSV-Trainer diesmal mit der Mannschaftsleistung sehr zufrieden. „Unser Auftritt stimmt mich positiv“, so Eutinger, der freilich abwarten muss, wie einige angeschlagene Spieler die Woche überstehen und ob sie dann für das kommende Duell in Donaumünster zur Verfügung stehen.

Ein Unentschieden gab es auch für den FC Pfaffenhofen-Untere Zusam. Beim 1:1 gegen den SV Eggelstetten war PUZ-Spielertrainer Benjamin Mang froh, dass sich seine Mannschaft nach dem 0:1 nochmals herankämpfen und in der turbulenten Phase des Spiels durch Michael Bröll noch den Ausgleich erzielen konnte. „Das Remis geht so in Ordnung“, lautet Mangs persönliches Fazit.

Nicht gut ist der FC Osterbuch in die A-Klasse West III gestartet. Zuletzt gab es eine 2:5-Niederlage beim SC Mörslingen: „Heute haben wir drei Punkte verschenkt“, ärgert sich Spielertrainer Matthias Kempter, nach dem seine Mannschaft bereits mit 2:0 durch Tore von Kempter selbst und Nicolai Gebele in Führung lag. „Danach haben das Spiel aus der Hand gegeben und es dem Gegner zu einfach gemacht“, bemängelte er den Leistungsabfall. Mit lediglich drei Punkten aus vier Spielen ist Kempter nicht zufrieden. Dennoch ist er optimistisch, dass sein Team bald wieder als Sieger vom Platz gehen wird.