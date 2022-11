Die Bitte um ein neues Gottmannshofener Feuerwehrhaus

Plus Die Bürgerversammlung für die Stadtteile Geratshofen und Gottmannshofen zeigte auf, was den Bürgern wichtig ist: Zugehörigkeit und optimale Bedingungen fürs Ehrenamt.

Über 40 Männer und über zehn Frauen folgten der Möglichkeit, die Demokratie bietet: sich in einer Bürgerversammlung bei Bürgermeister Willy Lehmeier und der Verwaltung über den Status Quo der Stadt zu informieren und auch selbst Fragen, Anregungen und Wünsche zu äußern.