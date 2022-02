Geratshofen

17:05 Uhr

So verläuft der Weg zum Bio-Betrieb

Familie Liebert aus Geratshofen hat schon vor über 20 Jahren den Schritt in die ökologische Landwirtschaft gewagt. Die Lieberts bewirtschaften ihren Hof mit Ziegenhaltung nach den Richtlinien des ökologischen Landbaus. Unser Bild zeigt Tobias und Regina Liebert mit den Töchtern Katharina und Theresa.

Plus Tobias Liebert und seine Familie haben ihren Hof in Geratshofen auf ökologischen Landbau umgestellt. Mit seiner Ziegenhaltung hatte er einige Vorteile. Dennoch gab es so manche Herausforderung.

Die bayerischen Landwirtinnen und Landwirte setzen immer stärker auf den ökologischen Landbau. Wie Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber in München mitteilte, haben im vergangenen Jahr in Bayern rund 600 weitere Betriebe mit über 22.000 Hektar Fläche auf ökologische Bewirtschaftung umgestellt. Familie Liebert aus Geratshofen hat den Schritt in die ökologische Landwirtschaft schon vor langer Zeit gewagt. Seit über 20 Jahren wirtschaften die Lieberts nach den Richtlinien des ökologischen Landbaus. Im Interview mit Philipp Schuhmair vom AELF Nördlingen-Wertingen berichtet der Betriebsleiter Tobias Liebert über die Beweggründe, Herausforderungen und Erfahrungen auf seinem betrieblichen Werdegang.

