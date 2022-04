Buttenwiesen

07:00 Uhr

Ein Pilotprojekt für „stambulante Pflege“ in Nordschwaben?

Plus Neue Konzepte könnten die Not in der Pflege abmildern. In Wemding hören viele schwäbische Bürgermeister erstmals vom „stambulanten Modell“. Was sich dahinter verbirgt.

Von Bernd Schied

In Nordschwaben wird wohl zeitnah ein neues Pflegemodell getestet, auf das viele Verantwortliche große Hoffnung setzen. Das sogenannte „stambulante Modell“ soll laut Bürgermeister Hans Kaltner in Buttenwiesen umgesetzt werden. Mit dem Konzept könnten die steigenden Kosten und zugleich der Mangel an Personal abgemildert werden. Was genau sich dahinter verbirgt, diskutierten die Rathauschefs aus ganz Schwaben bei dem Frühjahrstreffen des Bayerischen Gemeindetages in Wemding.

