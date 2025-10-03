Icon Menü
Gewinner des Sommerpreisrätsels der Wertinger Zeitung: Johann Klaus und Eva Henninger freuen sich

Wertingen

Herzlichen Glückwunsch! Das sind unsere Gewinner

Johann Klaus und Eva Henninger haben beim Sommerrätsel der Wertinger Zeitung jeweils einen Gutschein gewonnen.
Von Daniel Weigl
    Freudige Gesichter gibt es bei der Übergabe des Gutscheins (von links): Geschäftsführer David Anzenhofer, Geschäftsführerin Katja Killisperger, Sommerpreisrätsel-Gewinner Johann Klaus und die Leiterin der Mediaberatung der Wertinger Zeitung, Corinna Altstetter.
    Die glücklichen Gewinner des Sommerpreisrätsels der Wertinger Zeitung stehen fest. Im Rahmen dieses Rätsels hat beispielsweise die Firma Alois Killisperger einen Tankgutschein verlost, der nun an Johann Klaus überreicht wurde. „Ich war nachmittags im Garten, als ich erfahren habe, dass ich den Tankgutschein gewonnen habe. Meine Frau und ich haben uns sehr darüber gefreut“, sagt Johann Klaus.

    Der glücklichen Gewinnerin Eva Henninger gratulierten Martin Christa von Garten Reiter und Corinna Altstetter, Leiterin der Mediaberatung der Wertinger Zeitung.
    Eva Henninger aus Prettelshofen darf sich über einen 50 Euro Gutschein von Garten Reiter aus Wertingen freuen. Die Rentnerin hat zum zweiten Mal beim Sommerpreisrätsel der Wertinger Zeitung teilgenommen und in diesem Jahr gewonnen. „Als der Anruf kam, konnte ich es zunächst gar nicht glauben“, verrät Henninger. Den Gutschein könne sie gut gebrauchen, will sie doch an Allerheiligen eine Schale auf dem Friedhof aufstellen. (AZ)

