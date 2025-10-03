Herzlichen Glückwunsch! Das sind unsere Gewinner

Die glücklichen Gewinner des Sommerpreisrätsels der Wertinger Zeitung stehen fest. Im Rahmen dieses Rätsels hat beispielsweise die Firma Alois Killisperger einen Tankgutschein verlost, der nun an Johann Klaus überreicht wurde. „Ich war nachmittags im Garten, als ich erfahren habe, dass ich den Tankgutschein gewonnen habe. Meine Frau und ich haben uns sehr darüber gefreut“, sagt Johann Klaus.

Icon vergrößern Der glücklichen Gewinnerin Eva Henninger gratulierten Martin Christa von Garten Reiter und Corinna Altstetter, Leiterin der Mediaberatung der Wertinger Zeitung. Foto: Daniel Weigl Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Der glücklichen Gewinnerin Eva Henninger gratulierten Martin Christa von Garten Reiter und Corinna Altstetter, Leiterin der Mediaberatung der Wertinger Zeitung. Foto: Daniel Weigl

Eva Henninger aus Prettelshofen darf sich über einen 50 Euro Gutschein von Garten Reiter aus Wertingen freuen. Die Rentnerin hat zum zweiten Mal beim Sommerpreisrätsel der Wertinger Zeitung teilgenommen und in diesem Jahr gewonnen. „Als der Anruf kam, konnte ich es zunächst gar nicht glauben“, verrät Henninger. Den Gutschein könne sie gut gebrauchen, will sie doch an Allerheiligen eine Schale auf dem Friedhof aufstellen. (AZ)