Schnelles Internet für sechs Wertinger Schulen

Plus Die LEW-Gruppe treibt, gefördert vom Freistaat, den Breitbandausbau in der Zusamstadt voran. Sechs Wertinger Schulen haben dadurch jetzt schnelles Netz.

Die Lechwerke haben mit ihrem Telekommunikationsunternehmen LEW TelNet sechs Schulen im Stadtgebiet von Wertingen mit Glasfaser an schnelles Internet angebunden. Mit je einem Glasfaserdirektanschluss ausgestattet, können die Schulen aktuell Bandbreiten von bis zu einem Gbit/s im Download und bis zu 500 Mbit/s im Upload abrufen.