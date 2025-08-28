„Mit den Augen einer Frau“ - Ausstellung in Höchstädt

Die über die Landkreisgrenzen hinaus bekannte Glaskünstlerin Claudia Reining-Hopp aus Wertingen stellt in der Schlosskapelle unter dem Titel „Mit den Augen einer Frau“ aus. Die Vernissage findet am Freitag, 29. August, um 19 Uhr in der Schlosskapelle von Schloss Höchstädt, Herzogin-Anna-Straße 52 statt. Die Schau läuft bis Sonntag, 5. Oktober, und ist täglich außer montags zwischen 9 und 18 Uhr besuchbar. Der Eintritt ist frei, so das Kulturforum der Stadt Höchstädt in einer Pressemitteilung.

Unter dem Titel „Mit den Augen einer Frau“ zeigt die Wertinger Glaskünstlerin Claudia Reining-Hopp Glasmalerei, Glasschmelztechnik, Objekte und Spiegelbilder. Die Künstlerin, ausgebildet an den Glasfachschulen Neugablonz und Zwiesel, beschäftigt sich seit Jahren mit dem Thema „Frauen“. Ihre Bilder sind mythologisch, symbolistisch, aber letztlich immer Ausdruck ihrer eigenen Erfahrungen. Durch die Transparenz des verwendeten Materials Glas entsteht eine geradezu mystische Aussage, die, so Claudia Reining-Hopp, auf üblichen Bildträgern nie erreicht werden kann.

Claudia Reining-Hopp, geboren 1959 in Wertingen, arbeitete nach Ihrer Ausbildung an der staatlichen Fachschule für Glas und Schmuck in Neugablonz 10 Jahre lang als Glasmalerin in einer renommierten Glaserei in Dachau. In dieser Zeit absolvierte sie auch ihre Meisterprüfung. Seit 1991 betreibt sie ihr eigenes Glasatelier in Wertingen.

Mit zahlreichen Ausstellungen und Objekten im öffentlichen Raum zeigt sie ihre Kreativität und Schaffenskraft. Ihr Gestaltungsmedium ist das Glas. Die Techniken der Glasbearbeitung, wie das Bemalen, Formen, Biegen, Ätzen, Sandstrahlen und Gravieren, ermöglichen es der Künstlerin, das Licht einzufangen und die Farben durch Lichtbrechungen auf ihre Objekte wirken zu lassen.

Ihre künstlerische Reise begann sie als Kind unter Anleitung ihres Vaters, dem Kunstmaler und Grafiker Walter Hopp. So entwickelte sie ihre Fähigkeiten mit Bleistift und Kreide, Emotionen, Tiere und Charaktere auf Papier zu bringen. Diese frühen Schritte in der Welt der Kunst legten den Grundstein für ihre Zukunft, in der sie als Künstlerin ihre eigenen Wege gehen konnte und ihre Visionen mit dem Material Glas zum Leben erweckt.

Für die aktuelle Ausstellung sind auch neue Bilder in den alten Techniken entstanden. Claudia Reining-Hopp beschäftigt sich gerne mit Zyklen vom Wachsen und Werden, Gebären und Sterben, Lebenslust und Tod. In dieser Ausstellung thematisiert sie das weibliche Wesen, menschliche Beziehungen und natürlich die Beziehung zu Mann und Frau. „In meinen Bildern befasse ich mich durchaus emotional mit Beziehungen aus einer weiblichen Sicht der Dinge. Schließlich male ich ja auch mit den Augen einer Frau“, so Claudia Reining-Hopp. (AZ)