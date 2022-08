Glosse: Warten auf den guten Engel

Am 22. August sollten wir eigentlich den "Tag der Fische" feiern. Aber das massenhafte Fischsterben in der Oder hat uns die Freude an diesem Festtag genommen. Ersatzweise bieten unsere amerikanischen Freunde den "Be An Angel Day". Der "Sei ein Engel Tag" will gewöhnlichen Menschen helfen, am Aktionstag wie ein Engel Gutes zu tun und die Welt in ein Paradies zu verwandeln.

Erfunden wurde der "Be An Angel Day" von der Amerikanerin Jayne Howard Feldman. Inzwischen gibt es auch in Deutschland zahlreiche Anhänger des Tages. Mehrere Putin-Versteher haben sich in der vergangenen Woche an Wladimir Wladimirowitsch Putin mit der Bitte gewandt, am 22. August in der Ukraine wie ein Engel zu wirken.

Jetzt warteten sie. Aber bisher hofften sie vergebens darauf, dass in der gesamten Ukraine der Satz aus Christoph Martin Wielands "Oberon" zitiert wird: "Es ist ein wahres Zeichen / Daß euch ein guter Engel schützt."