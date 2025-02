Das Hochwasser im Fokus

Das Hochwasser 2024 war das beherrschende Thema bei der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Gottmannshofen. Vorsitzender Roland Rehm begrüßte Mitglieder, Ehrenmitglieder Johannes Deisenhofer und Josef Wörle, zahlreiche Vorsitzende der Ortsvereine sowie Bürgermeister Willy Lehmeier und Stadtrat Reinhold Wörle.

Kommandant Thomas Schuhwerk betonte den herausragenden Einsatz der Mannschaft. Die Feuerwehr blickt auf 43 Einsätze zurück. Besonders hervorzuheben sei das Hochwasser, das die Feuerwehr fünf Tage lang forderte. Mehrere Kameraden unterstützten mit ihren Traktoren beim Transport von Sandsäcken und Material sowie beim Auspumpen von Kellern. Auch bei Brandeinsätzen und bei Verkehrsunfällen war die Wehr 2024 im Einsatz. Besonders gefordert war die First-Responder-Einheit: Mit 147 Einsätzen verzeichnete sie eine Steigerung von 36 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (108 Einsätze).

Feuerwehr Gottmannshofen fünf Tage lang im Hochwasser-Einsatz

Mit 70 aktiven Mitgliedern zeigt sich die Wehr Gottmannshofen personell gut aufgestellt. Diese setzen sich zusammen aus 48 Aktiven in der Löschgruppe, sieben Aktiven, die nur beim First-Responder Dienst leisten und 15 Jugendlichen. Insgesamt wurden 42 Übungen durchgeführt. Viele Mitglieder nahmen an Fort- und Weiterbildungen teil. Peter Killisperger belegte erfolgreich den Zugführerlehrgang und wurde deshalb zum Oberlöschmeister befördert. Die Kooperation mit umliegenden Wehren und Organisationen, wie bei der Gemeinschaftsübung im Herbst in Bliensbach, stärkte die Einsatzfähigkeit.

Kommandant Schuhwerk sprach allen Helfern, Unterstützern und der Stadt Wertingen seinen Dank aus. Für 2025 stehen neben der Abnahme der Leistungsprüfung und mehreren Feuerwehrfesten auch der Aktiven-Ausflug im Juli im Kalender. Jugendwartin Regina Gumpp konnte von einem ereignisreichen Jahr berichten. Vom Wissenstest bis hin zum Adventsmarkt war die Jugend aktiv. Höhepunkt war wieder mal das Kreisjugendzeltlager. In Gundelfingen wurde die Jugendleistungsprüfung abgelegt und bei der Lagerolympiade hatten alle viel Spaß.

Peter Killisperger zum Oberlöschmeister befördert

Schriftführer Wolfgang Schuster berichtete von einigen Aktivitäten. So wurde 2024 nach längerer Pause wieder ein Sommerfest vor dem Gerätehaus gefeiert. Dieses, die Maifeier und der Adventsmark stellten sich auch im Kassenbericht dar. Hier las Roland Rehm für den verhinderten Kassierer Werner Reitenauer die Einnahmen und Ausgaben vor. Er konnte ein deutliches Plus erkennen.

Bürgermeister Lehmeier ging hauptsächlich auf das Hochwasser ein. Was das neue Feuerwehrgerätehaus angeht, musste er eingestehen, dass die finanziellen Möglichkeiten der Stadt endlich sind und die aktuelle wirtschaftliche Lage Probleme mache. Viele Projekte werden geschoben und man müsse sich gedulden. Nachdem noch einige Kameradinnen und Kameraden für langjährige Dienste geehrt wurden, stand der alljährliche Rückblick auf das abgelaufene Jahr in Bildern und Videos an. (rstoll)