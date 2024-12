Der Erste Vereinsvorsitzende wird Schützenkönig

Zahlreiche Mitglieder und Freunde des Schützenvereins Gemütlichkeit Gottmannshofen hatten sich zur diesjährigen Weihnachtsfeier im Landgasthof Stark eingefunden. Zu Beginn der Veranstaltung blickte der Zweite Vorstand Werner Schuster auf das vergangene Jahr zurück und bedankte sich bei allen Mitgliedern, die zu einem regen Vereinsleben beigetragen hatten. Den weiteren Verlauf der Feier gestalteten Helga Füssel, Sabrina Gross und Wolfram Stadler durch das Vortragen einer Weihnachtsgeschichte. Nach Verteilung der Preise in der Meisterwertung, wobei Zino Growe und Natalie Oechsner jeweils den ersten Platz in ihrer Gruppe errangen, folgte die mit großer Spannung erwartete Königsproklamation. Bei der Jugend setzte sich Zino Growe mit einem 27,2 Teiler vor Matthias Schuster, 33,0 Teiler, durch. Bei den Schützen errang 1. Vorstand Wilfried Sailer mit einem 7,2 Teiler die Königswürde. Zweiter und damit Wurstkönig wurde Franz Keiß mit einem 10,1 Teiler. Zum Abschluss des offiziellen Teils erhielten alle Teilnehmer des Weihnachtsschiessens einen schönen Preis. Erfreulich war, dass sich erstmals auch sechs junge Schützinnen und Schützen mit dem Lichtgewehr an dem Wettbewerb beteiligten. Die Einzelergebnisse können auf der Website der Schützen unter www.schützen-gottmannshofen.de eingesehen werden.

