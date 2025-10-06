Icon Menü
Gottmannshofen: Der Herbst ist da

Gottmannshofen

Der Herbst ist da

Die Gottmannshofner Gartler läuten das Ende des Gartenjahres mit einem geselligen Herbstfest ein.
Von Kirstin Richter für Gartenbauverein Gottmannshofen
    Das Herbstfest im Vereinsgarten war wieder ein voller Erfolg.
    Das Herbstfest im Vereinsgarten war wieder ein voller Erfolg. Foto: Hilde Reitenauer

    Am vergangenen Wochenende folgten, trotz kühler Temperaturen, rund 60 Mitglieder und Freunde des Gartenbauvereins der Einladung des Vorstands zum jährlichen Herbstfest im Vereinsgarten am Gottmannshofer Wasserhaus. Über ein Dutzend selbstgebackene Obstkuchen und Torten stellte den ein oder anderen Gast vor die Qual der Wahl und versüßte den Gartenbaufreunden den Nachmittag. Zudem sorgten zwei prall gefüllte Säcke mit Kastanien und Äpfeln beim Quiz für viel Rätselraten.

    Preisverleihung durch Hilde Reitenauer und Christian Bestle.
    Preisverleihung durch Hilde Reitenauer und Christian Bestle. Foto: Kirstin Richter

    Sollte doch deren Inhalt exakt bestimmt werden. Am Ende des Tages gewannen Dora Reitenauer, Christa Seebauer und Günter Bühler dank ihrer hervorragenden Schätzungen das Preisrätsel und freuten sich über ihre kulinarischen Sachpreise. Das nächste Beisammensein mit Punsch und Lebkuchen wird das gemeinsame Adventskranzbinden am 22. November ab 14.30 Uhr im Wasserhaus sein. Um eine Anmeldung bei Christian Bestle wird gebeten.

