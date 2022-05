Gottmannshofen

17:00 Uhr

Ein Mann der Kirche mit großem Organisationstalent

Plus Gottmannshofen trauert um ehemaligen Pfarrgemeinderatsvorsitzenden. Landjugend lag Wegner am Herzen.

Von Günther Herdin

Kaum ein anderer hat in den vergangenen Jahrzehnten das Kirchen- und Vereinsleben im Wertinger Stadtteil Gottmannshofen so geprägt wie Thomas Wegner. Er war nicht nur Mitglied (1971 bis 2010) und Vorsitzender im Pfarrgemeinderat seiner Heimatgemeinde (1975 bis 1986) und aus dem Kirchenleben Gottmannshofens nicht wegzudenken – der ehemalige Landwirt engagierte sich ebenfalls in der Kommunalpolitik und war seit 1963 als Freier Mitarbeiter unserer Zeitung gewissermaßen auch noch Hobbyjournalist. Immer dann, wenn die örtliche Vereine etwas zu vermelden hatten, übernahm er die Pressearbeit. Vor wenigen Tagen ist Thomas Wegner überraschend verstorben. Am 7. Mai wäre er 76 Jahre alt geworden. Wegner hinterlässt neben seiner Ehefrau drei Kinder und zwei Enkelkinder.

