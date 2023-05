Ein Stolperstein wird in Gottmannshofen verlegt

Mit diesem Stein soll an das NS-Opfer Andreas Kratzer erinnert werden. Künstler Gunter Demnig kommt dafür erstmals nach Wertingen.

Ein Stolperstein, der an Andreas Kratzer erinnert, wird am Freitag, 26. Mai, vor dem Anwesen Alte Straße 8 in Gottmannshofen verlegt. Wie die Verantwortlichen der Stadt Wertingen mitteilen, ist zu dieser Veranstaltung die gesamte Bevölkerung eingeladen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Andreas Kratzer wurde in eine Tötungsanstalt gebracht

Hintergrund: Am 22. November 1940 musste Andreas Kratzer aus Gottmannshofen in einen der berüchtigten „grauen Busse“ einsteigen, die vor der Heil- und Pflegeanstalt Günzburg (dem heutigen Bezirkskrankenhaus) vorgefahren waren. So wurden die Omnibusse genannt, mit denen psychisch kranke, geistig und körperlich behinderte Menschen zu den sogenannten Tötungsanstalten gebracht wurden, die die Nazis im gesamten Deutschen Reich eingerichtet hatten. Das Ziel der Reise war Hartheim (Oberösterreich). Noch am gleichen Tag wurde der erst 19-Jährige dort gemeinsam mit anderen Leidensgenossen ermordet.

Andreas Kratzer musste sterben, weil er aufgrund seiner Behinderung in der menschenverachtenden Sichtweise des NS-Regimes als „lebensunwert“ galt. Aus diesem Grund organisierten die Nazis in den Jahren 1940 und 1941 einen systematischen Massenmord an mehr als 70.000 Menschen mit Behinderungen. Geleitet wurde dieses Verbrechen an der Menschlichkeit von der Zentraldienststelle T4, deren Name sich von der Adresse Tiergartenstr. 4 in Berlin ableitet.

Künstler Gunter Demnig kommt zum ersten Mal nach Wertingen

Um zu verhindern, dass die NS-Opfer in Vergessenheit geraten, verlegt der Künstler Gunter Demnig Gedenktafeln vor dem letzten selbst gewählten Wohnort der Opfer. Inzwischen liegen fast 100.000 dieser „Stolpersteine“ in über 1200 Orten in Deutschland und in 21 Ländern Europas. „Ein Mensch ist erst vergessen, wenn sein Name vergessen ist“, so Demnig. Mit den Stolpersteinen vor den ehemaligen Häusern wird die Erinnerung an die Menschen lebendig, die einst hier wohnten.

Nun wird er zum ersten Mal nach Wertingen kommen, um an das T4-Opfer Andreas Kratzer zu erinnern, der 1921 im Anwesen Alte Straße 8 in Gottmannshofen geboren wurde. Als Folge eines Unfalls waren seine kognitiven Fähigkeiten seit seinem sechsten Lebensjahr sehr eingeschränkt. Aus diesem Grund lebte er ab 1930 in der Pflegeanstalt Schweinspoint (heute Landkreis Donau-Ries). Von dort holte ihn am 13. November 1940 einer der grauen Busse ab, um ihn nach Günzburg zu „verlegen“. Nach nur wenigen Tagen erfolgte der Transport in den Tod. (AZ)