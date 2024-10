Erntedank für kleine und große Mäuse

Mit dem neuen Schuljahr begannen in der Pfarreiengemeinschaft Wertingen auch wieder die Kindergottesdienste. So trafen sich am Erntedanksonntag über 20 Mädchen und Buben im Alter von zwei bis zehn Jahren im Pfarrheim Gottmannshofen, um gemeinsam diesen Festtag zu feiern.

Kinder hören in Gottmannshofen die Geschichte der Kirchenmaus Frederick

Das aktuelle Team um Monika Stangl, Marie-Christin Dippel, Marika Harlacher, Patricia Rauch und Andrea Rehm hatte sich dieses Mal etwas Besonderes ausgedacht: Die Geschichte von Frederick und seiner Kirchenmausfamilie, die sich im Herbst auf den kommenden Winter vorbereitet, gefiel den Kindern sichtlich. Mit Spannung auf das Ende der Geschichte legten die Kinder einen eigenen Erntedankaltar für sich und die kleinen Mäuse in der Erzählung.

Die Maus Frederick war es schließlich auch, die den Mädchen und Buben die zentrale Botschaft eröffnete: Nämlich, dass nicht nur der Erntedanksonntag ein Tag ist, an dem man Gott für so viele Dinge Danke sagen kann. Mit großem Appetit schnappte sich jedes der Kinder am Ende des Gottesdienstes ein Stück Gemüse oder Obst des Erntealtars, bevor Frederick und seine Familie womöglich noch selbst zuschlagen konnten, und nahm es begeistert mit nach Hause. (Patricia Rauch)