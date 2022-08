Feuerwehr Gottmannshofen hatte im vergangenen Jahr 17 Einsätze

Die Verantwortlichen in Gottmannshofen blickten auf das vergangene Jahr zurück und ehrten Mitglieder. Es gibt auch Wünsche für die Zukunft.

Zur Jahreshauptversammlung lud die Freiwilligen Feuerwehr Gottmannshofen ins Schützenheim Geratshofen, um über das vergangene Jahr zu berichten. Vorsitzender Roland Rehm begrüßte die Anwesenden und Kommandant Thomas Schuhwerk blickte auf das Jahr 2021 zurück. So lag die Mannschaftsstärke zum Jahreswechsel bei vierzig Aktiven in der Löschgruppe, davon sieben Frauen. Dazu kommen noch elf Aktive, die ausschließlich bei der First-Responder-Gruppe Dienst leisten, sowie 15 Jugendliche. Aus der Jugendfeuerwehr konnten mit Daniel Buß und Jonas Geißler zwei Aktive in die Löschgruppe übernommen werden. Dem standen zwei Abgänge aufgrund von Wohnortwechseln gegenüber. Auch die First-Responder-Gruppe konnte zwei Neuzugänge begrüßen.

Corona prägte die Übungen der Feuerwehr Gottmannshofen

Der Übungsbetrieb in Präsenz war zu Beginn des Jahres durch Corona noch nicht möglich, später wurde dann in verschiedenen Gruppen geübt. Die Atemschutzgeräteträger übten zusätzlich und absolvierten eine Belastungsübung am Standort. Ab November verhinderte Corona erneut Präsenzübungen und so wurden noch drei Übungen Online abgehalten. Auch wurden im abgelaufenen Jahr wieder zahlreiche Lehrgänge besucht. Unter anderem absolvierte Jugendwartin Delia Geißler die Lehrgänge zum Gruppenführer und zum Ausbilder in der Feuerwehr. Daniel Buß und Laura Herdlitschka besuchten erfolgreich den Lehrgang zum Atemschutzgeräteträger.

Zu 17 Einsätzen wurde die Gottmannshofer Wehr alarmiert, unterteilt in dreizehn Technische Hilfeleistungen, drei Brände und einem Gefahrenstoffeinsatz. Das Starkregenereignis am 6. Juni beschäftigte die Gottmannshofer Wehr sehr stark. So waren an diesem Sonntag in Gottmannshofen, Geratshofen und Reatshofen etwa fünfzig Einsatzstellen zu bewältigen. Auch am darauffolgenden Tag wurden noch Einsätze abgearbeitet. Daraufhin wurden bei der Stadt Wertingen Anträge auf Beschaffung von weiterer Ausrüstung für Starkregen- und Hochwassereinsätze gestellt, die innerhalb kurzer Zeit genehmigt wurden und die Wehr somit in Zukunft bei solchen Ereignissen noch besser aufgestellt sein lässt.

First-Responder-Gruppe hat 22 Aktive

Die 22 Aktiven der First-Responder-Gruppe wurden im Jahr 2021 zu insgesamt 58 Einsätzen alarmiert. Dabei handelte es sich um medizinische Notfälle, bei denen die Erstversorgung bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes übernommen wurde oder der Rettungsdienst Unterstützung benötigte.

Jugendwartin Delia Geißler berichtete im Anschluss über ihre Arbeit mit der Jugendfeuerwehr. Im September kamen fünf Neuzugänge hinzu, sodass jetzt elf Jungen und vier Mädchen an den Übungen teilnehmen.

Lesen Sie dazu auch

Christiane Grandé: Das Engagement der Feuerwehrleute sei beeindruckend

Die stellvertretende Bürgermeisterin Christiane Grandé stellte in ihrer Ansprache fest, dass sie es spannend findet, was in den Feuerwehren passiert. Das Engagement in Sachen Übungen und Fortbildungen beeindruckte sie sehr. Ins gleiche Horn stieß Kreisbrandinspektor Uwe Neidlinger. Er sagte auch, es sollte Überlegungen geben, ob nicht auch die Ausrüstung für die Technische Hilfeleistung in Gottmannshofen gut aufgehoben wäre, da selbst tagsüber immer eine Gruppe oder mehr ausrücke. Den einzigen Wermutstropfen sieht er im Feuerwehrhaus. Für diese "tolle Truppe" sei das Gerätehaus nicht mehr zeitgemäß und er würde sich wünschen, dass hier in Zukunft etwas gemacht wird.

Mit Reiner Fischer und Franz Wörle wurden zwei langjährige Feuerwehrmänner von Uwe Neidlinger geehrt. Für je vierzig Jahre aktiven Dienst in der Feuerwehr erhielten sie das Ehrenzeichen am Band in Gold sowie einen Gutschein für einen Aufenthalt im Feuerwehrerholungsheim in Bayerisch Gmain. Kommandant Thomas Schuhwerk erhielt für 25 Jahre aktiven Dienst das Ehrenzeichen in Silber. Letzterer beförderte dann noch Jonas Geißler zum Feuerwehrmann, Leo Bihlmayr und Benedikt Bucher zu Oberfeuerwehrmännern und Dominik Simon aufgrund seiner erfolgreichen Ausbildung bei der Bundeswehrfeuerwehr zum Hauptfeuerwehrmann. (rstoll)