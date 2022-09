Gottmannshofen

12:00 Uhr

Friedenswallfahrten wie in Gottmannshofen sind "notwendiger denn je"

Plus Teilnehmende von 20 Vereinen beten im Zusamtal um den Frieden. Das Gedenken gilt im Besonderen den Menschen in der Ukraine.

Von Konrad Friedrich Artikel anhören Shape

Alljährlich gehört die Friedens- und Soldatenwallfahrt in Gottmannshofen zu einem der Höhepunkte im kirchlichen Leben der Pfarrei. Der Regen machte allerdings am Sonntag dem Einzug der teilnehmenden Vereine ins Gotteshaus einen Strich durch die Rechnung. Nur die Fahnenträger zogen in die Kirche ein. Insgesamt 20 Vereine nahmen an der diesjährigen Friedenswallfahrt teil. Mit großen Lettern geschrieben hing am Kirchenportal das Transparent "Mit Gott für Frieden". Nach dem Einzug der Fahnenabordnungen sagte der Vorsitzende des Soldaten- und Kameradenvereins Gottmannshofen, Klaus Heinrich, bei der Begrüßung, dass bereits zum 69. Mal die Vereine mit ihren Fahnen zu einer Friedens- und Soldatenwallfahrt nach Gottmannshofen gekommen seien.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .