Johannifeuer in Gottmannshofen entzündet

Bevor die Tage wieder kürzer werden, hat der Gartenbauverein Gottmannshofen sein Johannifest im Vereinsgarten veranstaltet. Seit der Corona-Pandemie richtete die Vorstandschaft erstmals wieder dieses bislang traditionelle Fest am längsten Tag des Jahres aus.

Icon Vergrößern Das Johannisfeuer brennt wieder. Foto: Hilde Reitender Icon Schließen Schließen Das Johannisfeuer brennt wieder. Foto: Hilde Reitender

Bei hochsommerlichen Temperaturen luden sommerlich geschmückten Tische und Bänke rund um das Wasserhaus zum Verweilen ein. Für das leibliche Wohl war bestens gesorgt und so konnten die rund 120 Gäste, nachdem Hunger und Durst gestillt waren, den lauen Sommerabend in vollen Zügen genießen. Bei Einbruch der Dämmerung schließlich entzündete der Vorsitzende Christian Bestle das Johannifeuer, dessen Flammen an diesem Abend noch lange loderten.

