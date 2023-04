Mann will in Markt in Gottmannshofen Meterstab stehlen

Ein 66-Jähriger ist in einem Baumarkt in Gottmannshofen beim Ladendiebstahl ertappt worden.

Ein 66-Jähriger begab sich am Freitag gegen 11.45 Uhr in einen Baumarkt in der Donauwörther Straße in Gottmannshofen. Er steckte laut Polizeibericht einen Meterstab sowie eine Düse in seine Jackentasche und beabsichtigte, das Geschäft zu verlassen, ohne den Betrag in Höhe von circa 13 Euro zu begleichen.

Ein Zeuge beobachten den Mann in Gottmannshofen

Ein unbeteiligter Zeuge konnte das Verhalten des Mannes beobachten und ihn aufhalten. Der 66-Jährige muss sich nun wegen Ladendiebstahls verantworten. (AZ)