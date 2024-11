Rund um die Eisweiher in Gottmannshofen soll es summen und brummen

Der derzeitige Dauernebel wird irgendwann verschwinden und die Sonne sich wieder zeigen. Kommt dann im zeitigen Frühling ihre wärmende Kraft hinzu, dann rührt sich was auf den Grünstreifen rund um die Eislaufflächen in Gottmannshofen. 2000 Krokusse, Schneeglöckchen und Blausternchen werden sich dann aus dem Gras recken und ihre Blüten öffnen .

Dass das so kommen wird, da sind sich die Imker von Wertingen und Umgebung ganz sicher. Denn zusammen mit Hertha Stauch, der Umweltreferentin des Stadtrats, hat der Imkerverein jetzt im November die Blumenzwiebeln ins Erdreich gesteckt und gebuddelt. – Eine Pflanzaktion, deren Idee bei der Jahresversammlung des Imkervereins entstanden ist. Denn Bienen und anderen Insekten fehlt es im Februar und März oft an wichtiger, erster Nahrung. Deshalb haben Vorsitzender Andreas Grimminger und Bienenfachwart Markus Greiner die Initiative ergriffen. Jedes Jahr gibt es im Verein Mitglieder, die gemeinsam Blumenzwiebeln setzen, meist auf den Flächen, auf denen sich auch ihre Bienenstände befinden.

Eine Anwohnerin in Gottmannshofen gab die Anregung

Dass diesmal das städtische Gelände rund um die Eislaufflächen zum Zuge kam, geht auf die Anregung einer Anwohnerin zurück: „Da ist alles so kahl, da könnte man doch was machen.“ Der Imkerverein ließ sich nicht lange bitten, und die Umweltreferentin vermittelte zwischen dem städtischen Betriebshof und dem Verein.

Die Betriebshofmitarbeiter und -mitarbeiterinnen bereiteten das Gelände vor und mähten die Randzonen an den Eislaufflächen und die Flächen rundherum. Mit Schaufel und Spitzhacke rückte dann an einem Samstagvormittag eine Schar von Imkern und Imkerinnen an – und los ging`s. Schneller, als gedacht waren die Zwiebeln gesetzt. Auch junge Leute beteiligten sich an der Aktion. Denn der Imkerverein – mit 100 Mitgliedern übrigens der größte im Landkreis Dillingen – setzt viel Mühe in die Jugendarbeit. „Wer sich für die Jungimkerausbildung interessiert, kann sich jederzeit bei uns melden,“ bietet Markus Greiner an. Auf der Homepage des Vereins - imkervereinwertingen@gmx.de – finden sich weitere Informationen.

Jetzt freuen sich die Imker und die Umweltreferentin aber zunächst mal auf das Frühjahr – auf dass es blüht und summt und brummt rund um die Eisweiher! (AZ)