Soldatenverein wird 100 Jahre alt

Der Soldaten- und Kameradenverein Gottmannshofen hielt seine Generalversammlung ab. Im Jahr 1925 gegründet, steht heuer das 100-jährige Gründungsjubiläum an. Vorsitzender Martin Kaim teilte mit, dass sich der Vorstand darauf geeinigt hat, dies im kleinen Rahmen durchzuführen. Die Feier wird am 21. September stattfindenden. Die Einzelheiten müssten erst noch festgelegt werden, so Kaim. Der Vorsitzende blickte auch auf das vergangenen Jahr zurück. Er erinnerte unter anderem an die Teilnahme an kirchlichen Veranstaltungen, am 150-jährigen Gründungsjubiläum des Krieger- und Soldatenvereins Zusamaltheim und an den Wallfahrten in Unterthürheim und Emersacker.

Der Verein zählt derzeit 58 Mitglieder. Auf den Kassenbericht mit einem kleinen Minusbetrag folgte die Entlastung des Kassierers und des Vorstandes. Grußworte des Vorsitzenden des BKV-Kreisverbandes Dillingen, Kamerad Josef Endres und des Vertreters der Stadt Wertingen, Stadtrat Franz Stephan, rundeten die harmonische Versammlung ab. (Werner Boos)

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.