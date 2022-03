Tonnenschwere Grabkammern werden in Gottmannshofen montiert

Der Friedhof im Wertinger Stadtteil Gottmannshofen bekommt eine Reihe zusätzlicher Urnengräber.

Morgens um halb fünf seien sie losgefahren, um auf dem Gottmannshofer Friedhof an einem Tag die neuen Urnenstelen aus sandgestrahltem Edelsplitbeton aufzustellen. Links und rechts neben den bereits bestehenden Stelenblöcken haben sie ihren Platz gefunden. So berichtet Facharbeiter Thorsten Knabe vom Unternehmen Kronimus aus Iffezheim in Baden-Württemberg während der Montagearbeiten.

Im Auftrag der Stadt Wertingen

Der Betrieb hatte bereits im Jahr 2014 im Auftrag der Stadt Wertingen die ersten beiden Urnenblöcke in Gottmannshofen errichtet. Doch die Anfrage nach Urnenbestattungen steigt im ganzen Landkreis Dillingen.

Bereits kurz vor 8 Uhr konnten die Männer um Thorsten Knabe, die Mitarbeiter Bernd Fechner und Darko Malcic, mit einem kleinen Radlader die insgesamt acht einzelnen Stelen auf die vorgesehen Plätze links und rechts hieven und montieren. „Eine einzelne Stele wiegt rund eine Tonne“, sagte Knabe. Jede wurde einzeln ausgerichtet und alle miteinander verbunden. So entstanden weitere 28 Urnenkammern, in denen jeweils drei Urnenbehältnisse Platz finden. Geschlossen werden sie mit sogenannten Verschlussplatten, die aus fein geschliffenem dunkelgrauem Naturstein gefertigt sind.

27.000 Euro Materialkosten

Wertingens Stadtbaumeister Anton Fink bezifferte die Materialkosten mit rund 27.000 Euro, wobei noch die Kosten für die Arbeiten des städtischen Betriebshofes mitzurechnen seien. „Unsere Leute haben im Vorfeld entsprechend dem Plan der Firma Kronimus das Fundament gegossen und nach Abschluss der Stelenmontage die Restarbeiten erledigt.“

Mit Restarbeiten meint Fink die notwendig gewordenen Pflasterarbeiten rings um die neuen Urnenstelen.

Erweiterung in Gottmannshofen schon 2014 klar

Wie der Stadtbaumeister mitteilt, waren im aktuellen Haushalt für diese Erweiterung 40.000 Euro vorgesehen. „Damit bleiben wir weit unter den veranschlagten Kosten“, sagt Fink und erinnert: „Es war schon 2014 vorgesehen, das Angebot an Urnenplätzen auf dem Gottmannshofer Friedhof nach Bedarf zu erweitern.“ (pm)