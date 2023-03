Vom Badelifter bis zur Strumpfanziehhilfe

Beim Seniorennachmittag in Gottmannshofen gibt es Tipps rund um die Pflege und verschiedenste Hilfsmittel. Einige davon können gleich ausprobiert werden.

Zu einem aufschlussreichen und informativen Nachmittag mit dem Thema „Tipps und Anwendungsmöglichkeiten von Alltagshilfen und Hilfsmitteln in der häuslichen Pfle­ge“, waren die Senioren in den Gottmannshofer Pfarrhof eingeladen. Die beiden Referenten vom Sanitätshaus Stein & Mayr hatten allerlei Hilfsmittel mitgebracht und zeigten deren praktischen Einsatz. So wurden unter anderem Rollatoren für den Innen- und Außenbereich mit unterschiedlichen Funktionen sowie ein Toilettenstuhl, eine Toilettensitzerhöhung, ein Badelifter bis hin zu einem modernen Pflegebett mit Kniekick und einer Antidekubitusmatratze vorgestellt.

Was wird bei Pflegegrad eins bezuschusst?

Nach einer Kaffeepause gab es weitere Tipps zu Pflegehilfsmitteln, die bei einem Pflegegrad jeweils mit 40 Euro im Monat von der Pflegekasse bezuschusst werden. Darunter fallen Flächendesinfektion, Einmalhandschuhe, Masken und Bettschutzauflagen. Beim Thema Inkontinenz gab es verschiedene Versorgungsmaterialien zu sehen. Diverse Hilfsmittel wie zum Beispiel Strumpfanziehhilfe oder Knopfanziehhilfe konnten die Senioren und Seniorinnen selber ausprobieren. Viele Fragen und Informationen zu den Kosten wurden geklärt. (AZ)

