Eine Gartenhütte brennt in Gottmannshofen aus

Im Wertinger Stadtteil Gottmannshofen fängt eine Gartenhütte am zweiten Weihnachtsfeiertag Feuer. Etwa 50 Helfer sind im Einsatz.

Einen größeren Feuerwehreinsatz hat es am zweiten Weihnachtsfeiertag im Wertinger Stadtteil Gottmannshofen gegeben. Dort hat gegen 13.45 Uhr eine Gartenhütte aus bisher ungeklärter Ursache Feuer gefangen.

Feuerwehren, Rotes Kreuz und Polizei sind vor Ort

Nachbarn war nach Informationen unserer Redaktion aufgefallen, dass die Hütte in der Geißbergstraße brannte. Daraufhin rückten die Feuerwehren Gottmannshofen und Wertingen an. Wie der Wertinger Feuerwehrkommandant Rudi Eser auf Anfrage mitteilt, waren etwa 45 Feuerwehrleute im Einsatz. Alarmiert wurde nach einem Brand der Kategorie III (Gebäudebrand). Zudem waren Beamte der Polizeistation Wertingen und Helfer des Bayerischen Roten Kreuzes mit einem Rettungswagen vor Ort.

Ersthelfer dämmten die Flammen mit Feuerlöschern ein

Nach Informationen unserer Redaktion hatten Eigentümer und Nachbarn mit Feuerlöschern die Flammen bereits eingedämmt. Die Feuerwehren erledigten schließlich den Rest und löschten den Brand. Die Gartenhütte, die an eine Garage angebaut ist, brannte ab. Zudem nahm auch eine Gartenhütte in der Nachbarschaft Schaden. Und es entstand nach Angaben der Polizeistation Wertingen auch ein Rußschaden an der Garage.

Den Sachschaden gibt die Polizeistation Wertingen insgesamt mit etwa 12.000 Euro an. Menschen kamen nach Angaben der Polizei bei dem Brand nicht zu Schaden.