Grillfleisch-Diebstahl mit Folgen: Hausverbot für eine 58-Jährige

Nie wieder einen Edeka oder einen Netto-Markt betreten: Diese Auflage wurde am Wochenende einer 58-jährigen Dame in Wertingen verhängt. Wie die Polizei mitteilt, wurde die Frau am Samstag gegen 9.15 Uhr dabei beobachtet, wie sie im Edeka Grillgut unter ihren Taschen im Einkaufswagen versteckte und diese nicht an der Kasse bezahlte.

Folge des Diebstahls in Wertingen: eine Anzeige und Hausverbot

Doch der Versuch, die Fleischwaren im Wert von etwa 13 Euro zu entwenden, misslang. Nun bekommt die Dame eine Anzeige wegen Diebstahls und ein lebenslanges Hausverbot für alle Edeka-Filialen und Netto-Märkte. (AZ)