Große Oper in Wertingen für die Kleinen

In Wertingen ist vom 21. bis zum 27. Juli Festspielwoche. Dabei kommt am Anfang besonders das junge Publikum auf seine Kosten: jedes Jahr gibt es eine extra für diesen Anlass bearbeitete Kinderoper – dieses Jahr stand Richard Wagners „Rheingold” auf dem Spielplan.

Finanziert und organisiert werden die Festspiele von der Stiftung der Eheleute Charlotte und Hermann Buhl, welche der Kulturszene in ihrer Heimatstadt immer wieder finanzielle Mittel zur Verfügung stellen. Die Festspiele und besonders die Kinderoper sind hierbei ein Kernelement, wie der künstlerische Leiter Daniel Schliewa erklärt, „Die gezielte Auswahl von Stücken für junges Publikum gehört fest zu unserem Konzept, denn kulturelle Bildung beginnt idealerweise früh“, sagt Schliewa, der im Stück den Loge singt. Dies sei „eine Investition in die kulturelle Zukunft”.

Die Handlung wurde für die Kinder auf eine Stunde reduziert

Das Stück wurde für die Wertinger Festspiele in eine kindgerechte Form gebracht: Anstatt der zweieinhalb Stunden Spielzeit des Originals hat man die Handlung auf eine Stunde reduziert, die musikalischen Highlights aber behalten. Anstatt mit einem großen Orchester zu überfordern, hat man auf Stellario Fagone gesetzt, der am Klavier die Aufführung begleitete – natürlich ohne, dass die Musik in ihrer Wirkung geschmälert wurde. Fagone hat in der Vergangenheit bereits den Tölzer Knabenchor geleitet und arbeitet mit Künstlern wie Jonas Kaufmann zusammen. Regie führte Schliewa mit Phillip Lüsebrink.

Annika Egert, die mit Daniel Schliewa verheiratet ist, wirkt ebenfalls in der künstlerischen Leitung der Festspiele mit und singt im Stück die Brünnhilde. Sie bestätigt, dass sich die Kinder dabei nicht nur berieseln ließen: „Wir fanden die Reaktion der Kinder sehr schön. Man hat gemerkt, dass sie die Handlung, die Figuren und die Musik verstehen.” Die Kinder wurden zudem aktiv in die Vorstellung miteinbezogen – immer wieder traten die Akteure von der Bühne aus mit ihrem Publikum in Dialog. Im Unterricht wurden sie extra auf die Vorstellung vorbereitet und reagierten nach der Aufführung mit begeistertem Beifall und Zugabe-Rufen. Einige überreichten den Darstellern sogar selbst gemalte Bilder mit Szenen aus dem Stück.

Icon Vergrößern Immer wieder Applaus gab es für die Darsteller in der Wertinger Stadthalle. Foto: Carina Egert Icon Schließen Schließen Immer wieder Applaus gab es für die Darsteller in der Wertinger Stadthalle. Foto: Carina Egert

Das Rheingold habe man ausgewählt, so Egert, „weil die Musik von Richard Wagner ein guter Stoff für Kinder ist. Sie findet ja in der Welt der Mythen statt. Außerdem sind Kinder mit den Figurentypen bekannt. Beispielsweise kennen sie Riesen oder auch Meerjungfrauen, die es in Form der Rheintöchter auch im Rheingold gibt.” Ferner betont Egert eine gewisse pädagogische Motivation: „Wenn man früh genug anfängt, die Musik von Richard Wagner zu hören, dann hat man später keine Berührungsängste damit.”

Nächstes Jahr gibt es wieder eine Kinderoper in Wertingen

Dank der finanziellen Unterstützung der Buhl-Stiftung konnten insgesamt 1600 Kinder aus umliegenden Schulen kostenlos die „Rheingold”-Vorstellungen in Wertingen besuchen. Annika Egert ist zufrieden: „Wir haben jetzt schon super Feedback bekommen und merken, dass unsere Oper sehr gut angekommen ist.”

Icon Vergrößern Dank der Buhl-Stiftungen konnten die Kinder die „Rheingold“-Vorstellungen in Wertingen kostenlos genießen. Foto: Carina Egert Icon Schließen Schließen Dank der Buhl-Stiftungen konnten die Kinder die „Rheingold“-Vorstellungen in Wertingen kostenlos genießen. Foto: Carina Egert

Auch nächstes Jahr wird es wieder eine Kinderoper in Wertingen geben. Im Herbst soll dann bekannt gemacht werden, welches Stück gespielt werden wird. Bis dahin kann man schon einmal festhalten, dass die diesjährige Produktion ein voller Erfolg war – und zwar nicht nur auf künstlerischer Ebene, sondern auch bei dem jungen Publikum. (AZ)