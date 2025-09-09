Grüne suchen einen eigenen Bürgermeisterkandidaten für Wertingen

Der Ortsverband Wertingen-Zusamaltheim der Grünen macht sich für den Kommunalwahlkampf fit und hat sich entschlossen, einen eigenen Bürgermeisterkandidaten – Frau oder Mann – zur Wahl zu stellen. Nach reiflicher Überlegung und Diskussionen im Kreis der Mitglieder ist der Ortsverband zur Erkenntnis gekommen, dass es einer Alternative zu den bisherigen Bewerbern bedarf, die dem Profil der Grünen entspricht, erklären die Ortsvorsitzenden Hertha Stauch und Peter Hurler in einer Pressemitteilung. In Wertingen bewerben sich bisher Verena Beese von der Initiative „Zukunft unserer Stadt“ und der Freie Wähler Andreas Seitz um das Bürgermeisteramt.

In einer weltweit instabilen Zeit mit politisch schwierigen Konstellationen gelte es, in den Kommunen ein klares Profil zu zeigen, das mit Sachverstand und Erfahrung eine Stadt oder Gemeinde nicht nur verwaltet, sondern lenkt und gestaltet. Dabei liege es in der DNA der Grünen, dass Themen wie Klimaschutz, regenerative Energien und Bürgerbeteiligung vorne auf der Agenda stehen, so die Ortsvorsitzenden. Eine Bürgermeisterin oder ein Bürgermeister müsse imstande sein, schwierige Situationen durchzustehen und dabei die Verwaltung sowie Bürgerinnen und Bürger unvoreingenommen mit ins Boot zu holen.

Kandidatensuche: Können die Wertinger Grünen ihr Anliegen umsetzen?

Das Bürgermeisteramt ist nach Vorstellung der Grünen viel mehr als Verwaltung und Repräsentation. Die Kommunen und was dort passiert, bilden das Fundament der Demokratie, die es gelte, wie ein Bollwerk zu schützen und zu verteidigen. Kommunen sind der Ort, an dem Demokratie gelebt, gelernt und weiterentwickelt wird, so die Grünen. Die Auswirkungen politischer Vorgaben oder Maßnahmen des Gesetzgebers sind in den Kommunen unmittelbar spürbar. Kommunen kümmern sich um zentrale Lebensbereiche wie Bildung, Infrastruktur, soziale Dienste und Umwelt. Der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin „ist dabei die Schaltstelle zwischen Gesetzgeber und Gemeinde“. Er oder sie setzt die Beschlüsse des Stadtrats um kann Projekte initiieren, Netzwerke knüpfen und die strategische Ausrichtung der Kommune mitgestalten.

In Wertingen wurde dieses Amt bisher von tragenden Persönlichkeiten besetzt. Die Stadt habe die vergangenen Jahrzehnte „in einer wirtschaftlich stabilen und aufstrebenden Zeit eine enorme Entwicklung erlebt, an der die bisherigen Bürgermeister großen Anteil haben“, sagen die Grünen. Die Voraussetzungen in der heutigen Zeit seien aufgrund veränderter sozialer, politischer und wirtschaftlicher Verhältnisse nicht mehr so günstig. Deshalb erfordere das Bürgermeisteramt eine starke Persönlichkeit mit Erfahrung im Hintergrund. Der Ortsverband der Grünen ist aktuell dabei, Kontakte zu knüpfen. Ob das Ziel, einen weiteren Kandidaten oder eine weitere Kandidatin für Wertingen zu stellen, erreicht wird, sei noch nicht klar. Die nächsten Wochen würden zeigen, so die Grünen, ob sie ihr Anliegen umsetzen können. (AZ)