15.000 Euro Schaden: Auto in Gundelfingen angefahren

Zu einem etwa 15.000 Euro hohen Sachschaden an einem parkenden Auto ist es in der Nacht von Freitag auf Samstag in Gundelfingen gekommen. Der Polizei zufolge fuhr ein unbekannter Täter am 16. November gegen 0.30 Uhr mit seinem Fahrzeug das Fahrzeug einer 63-Jährigen an. Dieses parkte zu diesem Zeitpunkt in der Schützenstraße in einer entsprechenden Bucht. Im Anschluss entfernte sich der Beschuldigte unerlaubterweise.

Parkendes Fahrzeug in Gundelfingen beschädigt

Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden darum gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter der Telefonnummer 09071/560 zu melden. (AZ)