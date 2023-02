Gundelfingen

11:00 Uhr

Bürgermeisterwahl in Gundelfingen: Manuel Bahmann setzt auf Weitsicht

Plus Der CSU-Kandidat steht erst seit drei Wochen fest. Beim Wahlkampf spricht er die Probleme in der Gärtnerstadt an und wie er diese langfristig lösen möchte.

Von Susanne Klöpfer

Manuel Bahmann spricht im Bürgermeister-Wahlkampf von sechs, zwölf, 18 oder sogar 30 Jahren. Der Jurist ist zwar erst seit drei Wochen offiziell der Kandidat der CSU Gundelfingen. Doch er setzt bei seiner Wahlveranstaltung in der "Sonne" in Echenbrunn auf Weitsicht. Der 35-Jährige hat Ideen für die nächsten drei Jahrzehnte in der Gärtnerstadt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

