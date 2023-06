Dieter Nägele als neuer Bürgermeister in Gundelfingen vereidigt

Der Rathauschef bedankt sich beim Zweiten Bürgermeister: "Ohne ihn wären wir in der Luft gehangen." Von Vorgängerin Miriam Gruß gibt es vor Ort keine Glückwünsche.

Der Große Sitzungssaal war am Donnerstagabend prall gefüllt. Zur ersten Stadtratssitzung des neu gewählten Bürgermeisters Dieter Nägele ( Freie Wähler Gundelfingen) kamen einige Zuschauerinnen und Zuschauer trotz des schwülen Wetters. Der Zweite Bürgermeister Roman Schnalzger saß anfangs noch als Vertretung für die bisherige Bürgermeisterin Miriam Gruß auf deren Stuhl. Er hatte in den vergangenen Monaten viele Termine und Aufgaben der Rathauschefin übernommen, die wegen ihrer Krankheit abwesend war.

Bürgermeister Dieter Nägele bedankt sich für Vertretung von Miriam Gruß

Der älteste Stadtrat Karl Seifried (Freie Wähler Gundelfingen) nahm Nägele den Amtseid ab. Er wünschte ihm, dass er immer ein offenes Ohr für die Bürgerinnen und Bürger habe. Nägele, der seit einigen Tagen seine Stelle angetreten hat und am vergangenen Sonntag gebührend in Gundelfingen empfangen wurde, richtete seine Worte an die Anwesenden. Nachdem sämtliche Fraktionen im Stadtrat eine Kandidatin oder einen Kandidaten aufgestellt hatten, sei der Wahlkampf immer fair gewesen. Die Harmonie im Gremium wolle er beibehalten. "Ich danke auch meiner Amtsvorgängerin Miriam Gruß", sagte er. Sie habe keine einfache Ausgangssituation gehabt. Erstens wegen ihrer bedauerlichen Krankheit, zweitens wegen der Corona-Pandemie.

Besonderes bedankte sich Nägele bei Schnalzger, der die Abwesenheit von Gruß in den vergangenen Monaten aufgefangen habe. Für die Verwaltung sei er immer ein Ansprechpartner gewesen. "Ohne ihn wären wir in der Luft gehangen während dieser schwierigen Zeit." Auch dritter Bürgermeister Florian Steidle habe währenddessen mehr Aufgaben wahrgenommen, als für seine Position üblich. Nägele selbst hatte vor seinem offiziellen Amtsantritt schon einige Termine übernommen. Miriam Gruß war bei der Sitzung nicht anwesend, auch kein Grußwort oder Ähnliches wurde in ihrem Namen vorgetragen.

In erster Sitzung von Nägele geht es um Dorferneuerung und Wasserleitungen

"Dann müssen wir nur noch den Platz tauschen", sagte Schnalzger und stand vom Stuhl des Stadtoberhaupts auf. Er überreichte Nägeles Frau als Dank einen Blumenstrauß für ihre Unterstützung. In der ersten Sitzung gab es gleich einige Tagesordnungspunkte, darunter wurden die Pläne zur Dorferneuerung Peterswörth vorgestellt und über die Sanierung der in die Jahre gekommenen Wasserleitungen, die immer wieder Rohrbrüche erleiden, gesprochen.

