Gundelfingen

vor 47 Min.

Gundelfinger Feuerwehr freut sich über das neue Feuerwehrhaus

Plus Nachdem jahrzehntelang über ein neues Gerätehaus diskutiert wurde, ist die Freiwillige Feuerwehr Gundelfingen nun in den Neubau umgezogen. Wie es dort aussieht.

Von Susanne Klöpfer Artikel anhören Shape

Das neue Feuerwehrgerätehaus in Gundelfingen wirkt noch etwas wie eine Baustelle, doch bereits vor ein paar Tagen ist die Freiwillige Feuerwehr in das Gebäude eingezogen. Kommandant Michael Wohlhüter freut sich sichtlich darüber. "Der Umzug war ein emotionaler Tag", sagt der 38-Jährige, der seit 20 Jahren das Ehrenamt ausübt, mit etwas feuchten Augen. Mit dem 63 Jahre alten Feuerwehrhaus verbinde man viele Erinnerungen. Am Umzugstag nahmen fast alle der 70 Aktiven ein letztes Mal ihre Einsatzkleidung aus den Spinden in Grottenhofen, bevor sie mit Blaulicht und Martinshorn zum Neubau in die Industriestraße 18 fuhren und sich dort bei der Leitstelle einsatzbereit meldeten.

