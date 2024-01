Gundelfingen

Mit Gesängen und Gedichten ziehen die Nachtwächter durch Gundelfingen

Plus Die Nachtwächter überdauerten Jahrhunderte und sind aus dem Gundelfinger Stadtbild nicht mehr wegzudenken. Doch sie haben Sorgen.

Man stelle sich vor, im mittelalterlichen Gundelfingen zu leben. Nachts läuft man durch die dunklen Gassen und Straßen, nur der Mondschein bringt Licht. Die Stadtmauer ist der einzige Schutz vor Eindringlingen. Eine gefährliche Zeit. Doch glücklicherweise gibt es die Nachtwächter. Sie sorgen für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger. Nachts streifen sie mit einer Hellebarde, einer Stich- und Stangenwaffe, einer Laterne und einem Horn-Instrument durch die Straßen. Zur vollen Stunde erklingt dann das Lied: „Hört ihr Leut und lasst euch sagen, unsre Glock hat eins geschlagen“. Er ist Polizist, Wachmann und Feuerwehrmann zugleich.

Bis 1910 gab es offiziell einen solchen Nachtwächterdienst in Gundelfingen und noch heute gibt es Nachtwächter, genauer gesagt seit 1987. Damals feierte die Stadt 525 Jahre Belagerung und zum ersten Mal seit über 70 Jahren traten dort Nachtwächter als musikalische Gruppe auf. Noch im selben Jahr reiste die Gruppe nach Dänemark und gründete die europäische Nachtwächter- und Türmerzunft mit. Heute halten Manfred Herzog, Rudolf Mozet, Peter Gallenmüller und Johann Fischer das Amt inne. In einer aufgeschlossenen Runde mit Tee, Kaffee und Plätzchen erzählen Mozet, Gallenmüller und Herzog, wie dieser altertümliche Dienst heute funktioniert, was sie alles erleben und wie sie zu diesem außergewöhnlichen Hobby gekommen sind.

