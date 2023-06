Gundelfingen

Musiker brillieren bei Aufführung der Carmina Burana in Gundelfingen

150 Choristen, Sinfonieorchester und drei Solisten führten die Carmina Burana am Sonntag in der Brenzhalle in Gundelfingen auf.

Plus Sinfonieorchester, Chöre und Solisten lassen bei dem Konzert in der Brenzhalle ein Gesamtkunstwerk entstehen. Es kommt auch zu einem musikalischen Familientreffen.

Von Gernot Walter

Eine mitreißende Präsenz von Chören, Orchester und Solisten prägte die Veranstaltung in der prächtig gefüllten Brenzhalle am Sonntagnachmittag. Prominente Gäste aus den Chorverbänden Kreis Dillingen und Schwaben, von Wirtschaft und Politik hatten sich in Gundelfingen eingefunden, um die Aufführung der Carmina Burana mitzuerleben. Als ob das Tongemälde von Carl Orff nicht schon genug Anziehungskraft besäße, setzte Organisator und Chorleiter Michael Finck auch noch eine strahlende Ouvertüre dazu. Das Gemeinschaftswerk erhielt vom Publikum einen verdienten und lang anhaltenden Applaus.

Als Entree erklang das viertelstündige Konzert für Posaune und Orchester aus dem Jahre 1924 des Dänen Launy Gröndahl. Hier kam es zu einer Begegnung zwischen dem dirigierenden Vater Michael und dem solistischen Sohn Raphael Finck. Der 21-Jährige hatte bereits mit einigen ersten Preisen in renommierten Wettbewerben aufhorchen lassen. Das dreisätzige Konzert gilt als Standardwerk für Zugposaune.

