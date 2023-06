So herzlich werden nicht viele Bürgermeister eingeführt

Dieter Nägele erlebte in Gundelfingen einen besonders stilvollen Amtsantritt als Rathauschef. Bewährt er sich schnell, winkt eine besondere Auszeichnung.

Stilvoller kann man als neues Stadtoberhaupt kaum ins Amt eingeführt werden: Mit dem Vierspänner und einer Ehrendelegation aus Feuerwehr, dem stellvertretenden Bürgermeister Roman Schnalzger ( SPD) und dem Historischen Bürgerverein Gundelfingen wurde Dieter Nägele samt Familie am Sonntag vor das Rathaus gefahren, in dem er ab jetzt auf dem Chefsessel sitzt. Der Vorsitzende des Historischen Vereins, Walter Hieber, hielt dann eine Begrüßungsrede, in der er zuallererst klarmachte, dass dieses Zeremoniell nicht als "Huldigung", sondern als freundliches Willkommensgeschenk zu verstehen sei. Und das ganze Willkommensgeschenk sollte aus drei Teilen bestehen: etwas für den Anfang, etwas für die Arbeit und etwas für später.

Der neue Bürgermeister Dieter Nägele erhielt zum Amtsantritt einige Geschenke. Foto: Karl Aumiller

Der ideale Bürgermeister, der finde laut Hieber in allem einen guten Mittelweg. Nicht zu faul, nicht zu fleißig. Nicht zu ordentlich, nicht zu schlampig. Nicht zu stur, nicht zu nachgiebig. "Und damit das Volk auch weiß, wo es so einen perfekten Häuptling auch außerhalb der Dienstzeiten rund um die Uhr findet und ungeniert aufsuchen kann, wenn wieder mal irgendwo was klemmt und wenn's pressiert, haben wir als Wegweiser hin zu seinem Privathaus hier die Gundelfinger Fahne, die gleich aufgestellt wird, wenn sie nachher in Echenbrunn am Straßenfest sind", so Hieber augenzwinkernd.

Wenn sich Nägele bewährt, wird er zum Ritter geschlagen

Für die Arbeit gab der Vorsitzende dem frisch gebackenen Bürgermeister ein besonderes Geschenk mit, das eigentlich ein Versprechen ist. 100 Nägel symbolisieren die 100-mal "Nägel mit Köpfen", die Nägele in seinen ersten 100 Tagen im Amt machen muss. Denn dann erhält er auf dem Stadtfest den Ritterschlag. Und für "später" wurde Nägele eine Amtskette überreicht, die sich noch in bronzener Farbe befindet. Doch nach erfolgreichen Amtsperioden besteht die Möglichkeit eines Upgrades: Vielleicht gebe es dann eine in Silber oder sogar Gold, sagte Hieber dem offensichtlich gerührten Nägele, der sich herzlich bedankte.