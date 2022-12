Gundelfingen

vor 48 Min.

So steht es aktuell um die Deponie am Saum in Gundelfingen

Plus Die Altdeponie muss abgedeckt werden. Es gibt Überlegungen, dort PV-Anlagen aufzubauen. Aber der Naturschutz könnte es komplizierter machen.

Von Susanne Klöpfer

Die alte Deponie am Saum in Gundelfingen beschäftigt die Stadt schon länger. Überall im Landkreis Dillingen gibt es solche Deponien, an denen teils jahrzehntelang Müll und Schutt abgeladen wurden. Fast jede Kommune hatte eine, alle wurden stillgelegt und sollten rekultiviert, also wiederhergestellt, werden. Oft dauert es mehrere Jahre, bis ein sogenannter Rekultivierungsplan angefertigt werden kann. Das ist auch der Fall in Gundelfingen. Auch dort muss die Deponie abgedeckt werden, damit das Oberflächenwasser nicht durch die Deponie sickert und den Boden verunreinigt.

