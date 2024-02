SPD Gundelfingen feiert politischen Aschermittwoch mit Christoph Schmid

Plus Der Bundestagsabgeordnete Christoph Schmid erweist sich beim politischen Aschermittwoch als Hoffnungsträger. Dafür hat er die Shoppingtour mit seiner Tochter verpasst.

Die SPD ist die Partei, die Deutschland durch Krisen führen kann. Darauf haben jetzt mehrere Redner und Rednerinnen beim politischen Aschermittwoch hingewiesen. Im Hotel-Gasthof Zur Sonne in Echenbrunn und mit fast 60 Gästen machten sich die Sozialdemokraten gegenseitig Mut, auch schwere Zeiten wie diese zu meistern. Als Hoffnungsträger erwies sich dabei der Bundestagsabgeordnete Christoph Schmid, der dafür eigens aus der Bundeshauptstadt angereist war und dadurch den Einkaufstermin für das Konfirmations-Outfit einer seiner beiden Töchter verpasste.

Der prominente Gast gestaltete seine Rede mit viel Humor und Lockerheit, schwenkte dann aber immer wieder ernsten Blickes auf die Herausforderungen im politischen Alltag mit kontroversen Debatten um. Zuvor hatte bei der Veranstaltung des SPD-Unterbezirks dessen Vorstandsvorsitzender Thomas Reicherzer mit einem tiefen Blick in die deutsche Geschichte auf die besonderen Verdienste seine Partei hingewiesen. Und Ortsvorsitzende Birgit Spengler freute sich zur Begrüßung mit einem strahlenden Lächeln über einen „fast vollen“ Saal. Dieser Raum war übrigens besetzt mit geballter kommunalpolitscher Kompetenz, zumal etliche Bürgermeister und andere Mandatsträger an den reich geschmückten Tischen zusammenfanden.