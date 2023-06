Tag der offenen Tore: Besucher können Gundelfinger Feuerwehrhaus anschauen

Ob Übungsturm, Fahrzeughalle oder Florianstube, Interessierte können das neue Feuerwehrgerätehaus erkunden. Die Feuerwehrleute zeigen Rettungsaktionen.

Nachdem die Freiwillige Feuerwehr Gundelfingen in das neue Feuerwehrgerätehaus vor etwa einem halben Jahr eingezogen ist, öffnen sie am Sonntag, 4. Juni, die Tore für Besucherinnen und Besucher. Los geht es um 10 Uhr mit einem katholischen Festgottesdienst. Ob Übungsturm, Fahrzeughalle oder Florianstube, das neue Feuerwehrgerätehaus und die Fahrzeuge können von 11 bis 17 Uhr besichtigt werden.

Tag der offenen Tore: Einblicke in das neue Feuerwehrhaus in Gundelfingen

Die Vorbereitungen auf den Tag der offenen Tore laufen auf Hochtouren. "Wir bereiten den Tag speziell in der Vorstandschaft seit einigen Monaten vor", berichtet Kommandant Michael Wohlhüter. Das Ziel sei, dass Mitbürgerinnen und Mitbürger sich das neue Gerätehaus anschauen können, und zu zeigen, wohin das Geld der Stadt geflossen sei.

Die Gesamtbaukosten lagen bei 6,18 Millionen Euro, der Freistaat übernahm davon 914.400 Euro. Nach dem Spatenstich im Oktober 2020 sollte die Feuerwehr eigentlich zwei Jahre später im Sommer einziehen. Doch die Arbeiten verzögerten sich. Die FFW Gundelfingen ist mittlerweile nach dem Umzug im Dezember im Neubau gut angekommen. Damals wirkte alles noch etwas wie eine Baustelle, doch nun fehlen Wohlhüter zufolge nur noch ein paar Kleinigkeiten und die Grünanlage.

So sieht es im neuen Feuerwehrhaus in Gundelfingen aus

Am Tag der offenen Tore können Besucherinnen und Besucher nun die neuen Räume erkunden und den Feuerwehrleuten vor Ort Fragen stellen. Alle Fahrzeuge in der Gerätehalle mit Waschanlage sind ebenfalls zugänglich. Der Gundelfinger Kommandant sagt: "Dann können auch alle sehen, dass wir eigentlich mit Fahrzeugen zugestellt sind." In Gundelfingen hält sich nämlich das Gerücht, dass im Feuerwehrhaus noch einige Stellplätze frei sind.

Zimmerbrand und Überschlagssimulator: Vorführungen Feuerwehr Gundelfingen

Zusätzlich können die Besucherinnen und Besucher am Sonntag ab 13 Uhr bei stündlichen Vorführungen zuschauen. Die aktive Feuerwehr und die Jugendfeuerwehr zeigen mit Schauübungen ihr Können. Unter anderem wird mit einem Brandcontainer der Netze BW, der aktuell dort sechs Wochen für Übungen bereitsteht, ein Zimmerbrand simuliert. Die Jugendfeuerwehr wird das Gelernte an einem Unfallfahrzeug zeigen und auch der Übungsturm wird im Einsatz sein. In einem Überschlagssimulator der Verkehrswacht Dillingen wird gezeigt, wie man nach einem Unfall, wenn das Auto auf dem Dach liegt, sicher aussteigt.

Kinder können sich auf der Hüpfburg austoben und sich schminken lassen. Zu essen gibt es ab 11 Uhr unter anderem Schweinebraten, Pommes, Angus-Burger, Käsespätzle und als Nachtisch Eis. Die Stadtkapelle Gundelfingen sorgt bis 13 Uhr für Unterhaltung. Selbst gemachten Kuchen und Kaffee gibt es am Nachmittag.

Hier gibt es Parkplätze am Tag der offenen Tore bei Gundelfinger Feuerwehr

Die Adresse des neuen Feuerwehrgerätehauses in Gundelfingen lautet Industriestraße 44. Geparkt werden kann bei GTG beim Baufhof, Systemhaus Bissinger, Wudy Fruchthandel, Autowaschanlage Industriestraße und TSB Beitinger. (sukl)