Unbekannter bricht in Altkleidercontainer ein

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zugang zu einem Altkleidercontainer in Gundelfingen. Der Polizei zufolge ereignete sich die Tat gegen 0.15 Uhr in der Straße Obere Vorstadt. Der Unbekannte machte sich am Inhalt zu schaffen. Ein Passant konnte den Vorfall beobachten und informierte die Polizei.

Altkleidercontainer aufgebrochen: Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen

Als der Unbekannte kurz darauf auf den Passanten aufmerksam wurde, entfernte er sich mit einem grauen Auto von der Tatörtlichkeit. Ob es zu einem Diebstahlschaden gekommen und wie hoch der Sachschaden am Container ist, muss noch ermittelt werden. Die Dillinger Polizei nahm Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls sowie der Sachbeschädigung auf.

Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben könnten, werden gebeten, sich bei der Dillinger Polizeidienststelle unter der Nummer 09071/560 zu melden. (AZ)