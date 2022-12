Gundelfingen/Wertingen

Polizei stoppt in Gundelfingen Autofahrer mit 1,9 Promille

Die Polizei hat in Gundelfingen und Wertingen betrunkene Autofahrer gestoppt. Alkoholtests bestätigten den Verdacht.

Sturzbetrunken war ein Mann, der sich in Gundelfingen ans Steuer seines Wagens gesetzt hatte. Auch in Wertingen hält die Polizei einen alkoholisierten Fahrer an.

Beamte der Polizeiinspektion Dillingen haben am Samstag um 3.30 Uhr in der Xaver-Schwarz-Straße in Gundelfingen einen 37-jährigen Autofahrer kontrolliert. Der Mann roch dabei stark nach Alkohol. Ein Alkotest erbrachte bei dem Autofahrer nach Angaben der Polizei einen Wert von 1,9 Promille. Die Polizisten ließen den 37-Jährigen daraufhin nicht weiterfahren. Sie stellten seinen Fahrzeugschlüssel sowie seinen Führerschein sicher. Des Weiteren ordneten die Beamten gegen den Mannn eine Blutentnahme an und leiteten gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen eines Vergehens der Trunkenheit im Verkehr ein. In der Wertinger Bauerngasse hält die Polizei einen betrunkenen Fahrer an Auch in Wertingen wurden Beamte aktiv: Eine Streife der Polizeistation Wertingen kontrollierte am Freitag kurz nach 22.20 Uhr in der Bauerngasse einen 47-jährigen Autofahrer. Nachdem die Beamten bei dem Autofahrer Alkoholgeruch festgestellt hatten und ein Alkoholtest bei ihm einen Wert von mehr als 0,5 Promille ergeben hatte, untersagten sie dem Mann die Weiterfahrt. Den 47-Jährigen erwartet nun eine Anzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz. (AZ)

