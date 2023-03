Haunsheim

11:30 Uhr

Er will wieder in die zweite Feuerwehr-Reihe treten: Tratzmiller legt Ämter nieder

Markus Tratzmiller war rund 14 Jahre für den Landkreis im Feuerwehrwesen aktiv. Nun gibt er diese Ämter alle ab. Einzig in seiner Heimatwehr Haunsheim will er als Mitglied aktiv weiter dabei sein.

Plus Der Haunsheimer Markus Tratzmiller ist seit 2010 unter anderem als Kreisbrandinspektor im Einsatz. Nun hat er alle seine Ämter niedergelegt. Das sind seine Gründe.

Von Simone Fritzmeier Artikel anhören Shape

Markus Tratzmiller wirkt nachdenklich. Mit Leib und Seele ist er Feuerwehrmann. Alles hat vor mehr als 30 Jahren in Haunsheim angefangen, schnell hat er landkreisweite Verantwortung übernommen. Der 50-Jährige geht in seinem Ehrenamt voll auf, wie er sagt. Trotzdem will er etwas ändern, wieder mehr in die zweite Reihe zurücktreten. Deshalb legt er alle seine Feuerwehrämter nieder. Das sind nicht wenige. Einzig die Kameraden in seinem Heimatort Haunsheim will er weiter unterstützen.

