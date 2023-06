Hausen

In Hausen kommt auch die Jugend zur Bürgerversammlung

Plus Am Freitag ist bei der Veranstaltung in dem Villenbacher Ortsteil fast jeder Stuhl besetzt. Bei einem Thema wird es an diesem Abend turbulent.

Von Elli Höchstätter

Es ist eine Besonderheit, die immer mal wieder bei Bürgerversammlungen zu beobachten ist. Gerade in kleineren Orten kommen – gemessen an der Einwohnerzahl – besonders viele Interessierte zu dieser Veranstaltung. So war es am Freitagabend auch im rund 140 Einwohner zählenden Villenbacher Ortsteil Hausen. 37 Zuhörende strömten ins Schützenheim und schließlich fand sich kaum noch ein freier Platz. Zum Vergleich: In Villenbach mit 627 Einwohner waren 33 Anwesende bei der dortigen Versammlung gezählt worden.

In Villenbach wird über eine Versammlung für die Jugend nachgedacht

In Hausen waren einige Mädchen der Schützenjugend unter der Zuhörerschaft. Eine Äußerung dürfte für die jungen Zuhörerinnen interessant gewesen sein. Laut Bürgermeister Werner Filbrich gibt es in der Gemeinde Villenbach besonders viele junge Leute. 20 Prozent der Bevölkerung sind unter 18 Jahre alt. Filbrich denkt deshalb darüber nach, eine Jugendbürgerversammlung abzuhalten. Es gibt auch einige Projekte, die für die Buben und Mädchen interessant sein dürften. So entsteht in Wengen derzeit eine Mountainbike-Strecke. Außerdem wird am Lagerhaus, in dem sich der Jugendtreff befindet, derzeit das Dach erneuert, weil es dort hineinregnete.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

