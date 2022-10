Den Menschen in Binswangen fehlen Einkaufsmöglichkeiten

Plus Im Heimat-Check unserer Zeitung schneidet der Ort besonders beim Thema Einzelhandel schlecht ab. Doch im Bereich Nahversorgung gibt es eine spannende, neue Entwicklung.

Ende Februar hatte die Metzgerei Schmid in Binswangen zum letzten Mal geöffnet. Das einzige verbliebene Geschäft. Es war ein harter Schlag für viele Binswanger und Binswangerinnen. Der Einzelhandel ist auch das Thema, das viele Menschen aus dem Ort bewegt. Das wird aus den Ergebnissen der Online-Umfrage Heimat-Check unserer Zeitung deutlich. Ein Wunsch wird dabei auch in den Leser-Kommentaren geäußert. Darin heißt es: "Ein Dorfladen mit Café-Betrieb wäre wünschenswert".